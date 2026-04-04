Lille grille Lens dans le derby

Il n'y a pas eu de match : Lille a marché sur le RC Lens samedi soir dans le derby (3-0). Les Dogues peuvent plus que jamais croire à une qualification pour la Ligue des champions, tandis que les Sang et Or voient le titre s'éloigner.

Lille 3-0 Lens

Buts : Haraldsson (44 e ), Correia (49 e ), Fernández-Pardo (58 e S.P.)

L’affront du match aller est lavé. Humilié 3-0 à Bollaert en septembre, Lille a redoré son blason en remportant le derby contre Lens ce samedi à Pierre Mauroy (3-0). Avec la manière, en étouffant totalement son voisin. Une bonne habitude puisque le LOSC a désormais gagné ses quatre derniers matchs à domicile contre les Sang et Or. Invaincus depuis huit rencontres en Ligue 1, les Dogues ont le vent en poupe. Leur démonstration du soir étoffe un peu plus leur statut de prétendant à une place en Ligue des champions. En revanche, les rêves de titre du Racing prennent du plomb dans l’aile……

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com