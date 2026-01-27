Un gardien fait gagner son équipe sans gants

Un gant de fer dans une main de velours. Ce mercredi soir, Coquimbo Unido – champion du Chili en titre, le premier de son histoire – défiait l’Universidad Católica en finale de la Supercoupe nationale. Un match achevé sans but (0-0) mais par la victoire de Coquimbo aux tirs au but (8-7), grâce à deux arrêts de son gardien Diego « Mono » Sánchez (38 ans). Le tonton s’est surtout distingué en effectuant ces deux parades à mains nues . De quoi rappeler les portiers du début de siècle dernier, mais surtout Ricardo, auteur d’un exploit similaire avec le Portugal, en quarts de finale de l’Euro 2004, contre l’Angleterre (penalty de Darius Vassell).

<iframe loading="lazy" title="TNT Sports Replay | Coquimbo Unido 0 (8) - 0 (7) Universidad Católica | Final Supercopa" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/m-Z-QdztJQQ?start=433&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>…

AB pour SOFOOT.com