Ter Stegen a enfin rejoué avec Barcelone
Il était temps.
Diminué par des pépins physiques puis mis au placard par les dirigeants, Marc-André ter Stegen voit enfin le bout du tunnel. L’international allemand a connu sa première titularisation avec les Blaugranas dans cette saison 2025-2026 ce mardi soir en Coupe du Roi face à Guadalajara (0-2) . Relégué au troisième rang de la hiérarchie des gardiens, son dernier match sous les couleurs catalanes remontait au mois de mai dernier.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer