Ter Stegen a enfin rejoué avec Barcelone
information fournie par So Foot 16/12/2025 à 23:20

Ter Stegen a enfin rejoué avec Barcelone

Ter Stegen a enfin rejoué avec Barcelone

Il était temps.

Diminué par des pépins physiques puis mis au placard par les dirigeants, Marc-André ter Stegen voit enfin le bout du tunnel. L’international allemand a connu sa première titularisation avec les Blaugranas dans cette saison 2025-2026 ce mardi soir en Coupe du Roi face à Guadalajara (0-2) . Relégué au troisième rang de la hiérarchie des gardiens, son dernier match sous les couleurs catalanes remontait au mois de mai dernier.…

TM pour SOFOOT.com

Sport
  Chelsea se sort du piège tendu par Cardiff et file en demi-finale de la League Cup
    Chelsea se sort du piège tendu par Cardiff et file en demi-finale de la League Cup
    information fournie par So Foot 16.12.2025 22:56 

    Cardiff 1-4 Chelsea Buts : Turnbull (75ᵉ) pour les Bluebirds // Garnacho (57ᵉ, 90ᵉ+3) et Neto (82ᵉ) pour les Blues L'important c'est la qualif'.

  Et le prix Puskás est attribué à...
    Et le prix Puskás est attribué à...
    information fournie par So Foot 16.12.2025 22:04 

    Comme une évidence. Lors de la cérémonie « The Best », le fameux prix Puskás, récompensant le plus beau but de l'année, a été décerné à Santiago Montiel, l'ailier du CA Independiente . Le cousin de Gonzalo Montiel avait inscrit en mai dernier un somptueux retourné

  La FIFA annonce des billets plus abordables pour le Mondial 2026
    La FIFA annonce des billets plus abordables pour le Mondial 2026
    information fournie par So Foot 16.12.2025 21:36 

    Enfin. Suite à la gronde massive ce week-end au sujet des tarifs de la Coupe du monde 2026, la FIFA a dévoilé dans un communiqué publié ce mardi la création d' une nouvelle catégorie de billets à un tarif unique de 60 dollars (environ 51 euros) .

  Le palmarès The Best est quasiment un copié-coller du Ballon d'or
    Le palmarès The Best est quasiment un copié-coller du Ballon d'or
    information fournie par So Foot 16.12.2025 20:55 

    Très utile cette cérémonie. Élu Ballon d'or en septembre dernier, Ousmane Dembélé a été nommé joueur de l'année FIFA lors de la cérémonie « The Best » à Doha ce mardi soir (Qatar) .

