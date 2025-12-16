 Aller au contenu principal
Et le prix Puskás est attribué à...
information fournie par So Foot 16/12/2025 à 22:04

Comme une évidence.

Lors de la cérémonie « The Best », le fameux prix Puskás, récompensant le plus beau but de l’année, a été décerné à Santiago Montiel, l’ailier du CA Independiente . Le cousin de Gonzalo Montiel avait inscrit en mai dernier un somptueux retourné acrobatique en dehors de la surface lors d’un match de championnat face à l’Independiente Rivadavia.…

TM pour SOFOOT.com

