Et le prix Puskás est attribué à...
Comme une évidence.
Lors de la cérémonie « The Best », le fameux prix Puskás, récompensant le plus beau but de l’année, a été décerné à Santiago Montiel, l’ailier du CA Independiente . Le cousin de Gonzalo Montiel avait inscrit en mai dernier un somptueux retourné acrobatique en dehors de la surface lors d’un match de championnat face à l’Independiente Rivadavia.…
TM pour SOFOOT.com
