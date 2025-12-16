 Aller au contenu principal
La FIFA annonce des billets plus abordables pour le Mondial 2026
information fournie par So Foot 16/12/2025 à 21:36

La FIFA annonce des billets plus abordables pour le Mondial 2026

La FIFA annonce des billets plus abordables pour le Mondial 2026

Enfin.

Suite à la gronde massive ce week-end au sujet des tarifs de la Coupe du monde 2026, la FIFA a dévoilé dans un communiqué publié ce mardi la création d’ une nouvelle catégorie de billets à un tarif unique de 60 dollars (environ 51 euros) . Ces derniers concernent l’intégralité des rencontres jusqu’à la finale pour les supporters des équipes qualifiées pour la compétition, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.…

TM pour SOFOOT.com

  • Et le prix Puskás est attribué à...
    Et le prix Puskás est attribué à...
    information fournie par So Foot 16.12.2025 22:04 

    Comme une évidence. Lors de la cérémonie « The Best », le fameux prix Puskás, récompensant le plus beau but de l’année, a été décerné à Santiago Montiel, l’ailier du CA Independiente . Le cousin de Gonzalo Montiel avait inscrit en mai dernier un somptueux retourné ... Lire la suite

  • Le palmarès The Best est quasiment un copié-coller du Ballon d’or
    Le palmarès The Best est quasiment un copié-coller du Ballon d’or
    information fournie par So Foot 16.12.2025 20:55 

    Très utile cette cérémonie. Élu Ballon d’or en septembre dernier, Ousmane Dembélé a été nommé joueur de l’année FIFA lors de la cérémonie « The Best » à Doha ce mardi soir (Qatar) . Ce doublé récompense une saison exceptionnelle de l’ailier français avec le PSG, ... Lire la suite

  • Des centaines de pères Noël dévalent les pistes du Maine pour la bonne cause
    Des centaines de pères Noël dévalent les pistes du Maine pour la bonne cause
    information fournie par AFP Video 16.12.2025 20:01 

    Des centaines de pères Noël ont dévalé ce week-end les pistes de ski de South Ridge, à Newry, dans l’Etat américain du Maine, afin de collecter des fonds pour des organisations caritatives locales.

  • Tous les matchs et une hausse des prix : du changement pour Ligue 1+ en 2026
    Tous les matchs et une hausse des prix : du changement pour Ligue 1+ en 2026
    information fournie par So Foot 16.12.2025 19:23 

    Faire du Ligue 1+ avec du +. Tous les matchs du championnat de France seront diffusée sur la plateforme de la Ligue à compter la saison 2026-2027. C’est ce qui s’est décidé ce mardi après-midi, à l’unanimité, au collège de la L1, selon les informations de L’Équipe ... Lire la suite

