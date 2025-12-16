La FIFA annonce des billets plus abordables pour le Mondial 2026

Enfin.

Suite à la gronde massive ce week-end au sujet des tarifs de la Coupe du monde 2026, la FIFA a dévoilé dans un communiqué publié ce mardi la création d’ une nouvelle catégorie de billets à un tarif unique de 60 dollars (environ 51 euros) . Ces derniers concernent l’intégralité des rencontres jusqu’à la finale pour les supporters des équipes qualifiées pour la compétition, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.…

TM pour SOFOOT.com