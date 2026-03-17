Un gardien a marqué en Ligue 1 incognito

L’attaquant était un gardien ! Dans la triste saison messine, se cache une lueur d’espoir : Nathan Mbala. Buteur face à Toulouse pour sa première titularisation en Ligue 1, l’attaquant compte déjà deux réalisations en six petites apparitions en championnat, la première datant seulement du 1 er février dernier.

Au total, il cumule 138 minutes de jeu et s’offre donc un ratio digne des plus grands buteurs d’Europe. L’échantillon est beaucoup trop faible , mais vu la saison de Metz, autant s’emballer avec ce qu’on peut . Sauf que ce n’est pas tout.…

JF pour SOFOOT.com