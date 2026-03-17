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Carlo Ancelotti est tout content de jouer contre la France et contre la Croatie
information fournie par So Foot 17/03/2026 à 15:02

Carlo Ancelotti est tout content de jouer contre la France et contre la Croatie

Carlo Ancelotti est tout content de jouer contre la France et contre la Croatie

On le sait bien, un France-Brésil fait toujours passer quelques frissons . Ce n’est pas Carlo Ancelotti qui dira le contraire. Après avoir fait l’appel pour l’annonce de la sélection brésilienne, l’ex-prof du PSG a balancé qu’il était ravi de confronter ses protégés à l’équipe de France le jeudi 26 mars prochain puis à la Croatie le mercredi 1 er avril.

« Nous devons maintenant évaluer notre niveau face à des équipes européennes de plus haut niveau, explique le technicien La France, qui possède une qualité extraordinaire. La Croatie, qui a également de l’expérience en Coupe du monde. Une équipe qui a donné du fil à retordre au Brésil lors des dernières Coupes du monde. Une équipe que nous devons respecter. »

SW pour SOFOOT.com

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