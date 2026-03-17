Carlo Ancelotti est tout content de jouer contre la France et contre la Croatie

On le sait bien, un France-Brésil fait toujours passer quelques frissons . Ce n’est pas Carlo Ancelotti qui dira le contraire. Après avoir fait l’appel pour l’annonce de la sélection brésilienne, l’ex-prof du PSG a balancé qu’il était ravi de confronter ses protégés à l’équipe de France le jeudi 26 mars prochain puis à la Croatie le mercredi 1 er avril.

« Nous devons maintenant évaluer notre niveau face à des équipes européennes de plus haut niveau, explique le technicien La France, qui possède une qualité extraordinaire. La Croatie, qui a également de l’expérience en Coupe du monde. Une équipe qui a donné du fil à retordre au Brésil lors des dernières Coupes du monde. Une équipe que nous devons respecter. » …

SW pour SOFOOT.com