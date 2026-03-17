Cet ancien de Nice et de Rennes continue de jouer… à 76 ans

Cet ancien de Nice et de Rennes continue de jouer… à 76 ans

Papy fait de la résistance. Alain Rizzo , ancien footballeur professionnel dans les années 1960, 1970 et 1980 , n’a pas quitté le monde du ballon rond. Âgé de 76 ans aujourd’hui , l’ex-défenseur français est au service du Calavon FC , en quatrième division de district… en tant que joueur , rapporte Ouest-France . Il occupe même une place de titulaire au sein du club vauclusien .

Une carrière riche entre la D1 et D2

Alain Rizzo a été formé à l’OGC Nice , avec lequel il découvre le monde professionnel en 1967 , avant d’évoluer à l’AC Arles de 1970 à 1971. À la suite d’un court passage à l’ES La Ciotat, Rizzo s’engage au Stade rennais (1972-1977) où il dispute 188 matchs .…

CT pour SOFOOT.com