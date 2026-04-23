Un gagnant de Secret Story évolue en D2 belge

Le secret de la réussite. En mai dernier, le club du RFC Liège a engagé Alexis André Jr pour un contrat de deux ans avec le club de la Cité ardente. Loin d’être un parfait inconnu, le jeune homme de 28 ans rejoignait Liège accompagné d’une étiquette d’influenceur.

Vainqueur de la saison 12 de Secret Story , le Français avait décroché le gros lot quelques mois plus tard en ralliant les forces liégeoises en deuxième division belge. Un choix qui pourrait s’annoncer payant, puisque les Liégeois sont en course pour la montée en première division. …

TC pour SOFOOT.com