Les supporters du Real Madrid rêvent de Vitinha

La solution à tous les problèmes ? Alors que le Real Madrid se dirige vers une saison blanche, les supporters merengues bouillonnent déjà et imaginent des transferts d’envergure pour insuffler un second souffle à un effectif qui a affiché ses limites collectives cette saison . Les Madrilènes ont un rêve bien précis : Vítor Machado Ferreira, dit Vitinha .

Un rêve impossible ?

Selon un sondage du média espagnol La Cadena Ser publié ce jeudi, 34% des fans de la Casa Blanca érigent le milieu parisien en priorité pour renforcer l’entrejeu madrilène . L’international portugais a été largement plébiscité et arrive en tête des votes devant Rodri (16%), Enzo Fernández (10%) et son compatriote et coéquipier au PSG, João Neves (10%).…

VM pour SOFOOT.com