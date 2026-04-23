L’Iran se prépare à « participer fièrement » à la Coupe du monde

Prenez ça les mauvaises langues ! Remplacer l’Iran par l’Italie à la Coupe du monde ? Encore une lubie états-unienne que les principaux intéressés n’ont pas tardé à démentir. D’abord le ministre des Sports italien Andrea Abodi qui a déclaré devant la Chambre qu’il ne « croi[t] pas » à ce scénario, pas plus qu’il ne le « souhaite » : « Si un problème survient concernant la participation de l’Iran, il me semble difficile de le remplacer par une équipe européenne, car cela concerne [la confédération asiatique] » , a-t-il tranché, face à l’incongruité de ce scénario.

Pas prévu de se retirer

De toute façon, même si Donald Trump a – un temps – rappelé que l’Iran était bienvenu sur le sol états-unien (même s’il ne lui recommandait pas de venir « pour sa propre sécurité » ), la Team Melli laisse glisser les polémiques dont elle est l’objet comme un pet sur une toile cirée. Bien que le championnat national a été suspendu en raison de la guerre au Moyen-Orient, la sélection, elle, continue de s’entraîner normalement en vue du Mondial .…

JD pour SOFOOT.com