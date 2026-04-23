Kylian Mbappé peut liker José Mourinho ou Julia Roberts, Álvaro Arbeloa s'en fiche

Tant que ce n’est pas un post du RN… Questionné sur le « like » supposé de Kyllian Mbappé sur une publication Instagram explicitement en faveur d’un retour de José Mourinho sur le banc du Real Madrid, l’entraîneur actuel, Álvaro Arbeloa, a expliqué que « ce sont des choses dont on ne parle pas » dans le vestiaire.

José Mourinho, Julia Roberts ou les deux

La publication vantait le passage de l’entraîneur portugais entre 2010 et 2013. En trois saisons sous ses ordres, le Real Madrid a remporté une Liga, une Copa del Rey, et une Supercoupe d’Espagne, mais pas de Ligue des champions.…

EA pour SOFOOT.com