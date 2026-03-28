Un futur adversaire des Bleus tombe face aux Pays-Bas

Pays-Bas 2-1 Norvège

Buts : van Dijk (35ᵉ) et Reijnders (51ᵉ) pour les Néerlandais // Schjelderup (24ᵉ) pour les Norvégiens

Faux pas. L’une des plus belles affiches de cette trêve internationale a tourné en faveur des Oranje. Face à la Norvège, présente dans le groupe des Bleus pour la Coupe du monde (I), les hommes de Ronald Koeman ont d’abord peiné avant de renverser la vapeur ce vendredi (2-1). Privés d’Erling Haaland et Martin Ødegaard, les visiteurs vont pourtant être les premiers à faire trembler les filets. À la retombée d’un centre, Andreas Schjelderup mystifie Denzel Dumfries avant d’enrouler parfaitement sa frappe qui vient toucher le poteau pour battre Bart Verbruggen, impuissant (0-1, 24ᵉ). Piqués, les Bataves vont rapidement réagir. Sur un corner brossé de Teun Koopmeiners, Virgil van Dijk saute plus haut que tout le monde et claque parfaitement sa tête pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 35 e ). …

TM pour SOFOOT.com