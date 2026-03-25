Le Sénégal fait appel devant le Tribunal arbitral du sport de la décision de la CAF

Le Sénégal fait appel devant le Tribunal arbitral du sport de la décision de la CAF

C’est reparti pour un tour. Pressenti depuis plusieurs jours après la décision du jury d’appel de la CAF d’attribuer la victoire au Maroc après les incidents qui ont émaillé la finale de la CAN, c’est désormais officiel, le Sénégal a fait appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport .

🚨 OFFICIAL: CAS confirms Senegalese Football Federation has appealed the decision to call Morocco as winners of the AFCON 2025, asking to restore Senegal as the original winners. Appeal registered by CAS on 25 March 2026 “to set aside the CAF decision and declares the FSF… pic.twitter.com/iQqLBqVdFE…

LB pour SOFOOT.com