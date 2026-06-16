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Un forfait de dernière minute pour l’Angleterre ?
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 15:15

Un forfait de dernière minute pour l’Angleterre ?

Un forfait de dernière minute pour l’Angleterre ?

Et une galère de plus pour les Three Lions ! Après une fusillade qui a éclaté près du centre d’entraînement, un tremblement de terre et un vol en plein cœur de son centre d’entraînement, la sélection anglaise traverse une nouvelle mésaventure . Comme si ça ne suffisait pas, Tino Livramento souffrirait d’une blessure musculaire et serait out pour l’entièreté de la Coupe du monde, selon les informations de The Telegraph parues ce mardi.

Remplacé par… un défenseur central ?

Alors qui sera l’heureux élu pour remplacer le latéral de Newcastle, capable d’évoluer aussi bien sur le flanc droit que le gauche ? Alexander-Arnold ? Non. Lewis Hall ? Non plus. Trippier ou Walker pour une dernière pige ? Toujours pas. Non, dans la continuité de sa liste surprenante et de ses choix audacieux, Thomas Tuchel aurait décidé de le remplacer par… Trevoh Chalobah (1 sélection), défenseur central de Chelsea. Le golgoth d’1,92 m connaît bien le coach allemand puisque c’est lui qui avait définitivement lancé son aventure avec les Blues , alors qu’il revenait d’un prêt de Lorient.…

VM pour SOFOOT.com

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