Un forfait de dernière minute aux Pays-Bas !

Aux portes du Mondial… Énorme déception pour Jurriën Timber, qui ne voyagera pas vers l’Amérique du Nord avec les Pays-Bas . Le défenseur d’Arsenal et champion d’Angleterre traînait une blessure à la cheville depuis le mois de mars, pourtant c’est une autre blessure qui a finalement eu raison de lui. « Le défenseur de 24 ans ne s’est pas suffisamment remis d’une blessure à l’aine pour pouvoir participer à la Coupe du monde dans le respect des consignes médicales. En concertation avec le staff médical, il a donc été décidé que Timber quitterait le stage de préparation de l’équipe nationale à New York après le match contre l’Ouzbékistan (qui a lieu ce lundi soir, ndlr). »

Jurriën Timber misses the 2026 World Cup. The 24-year-old defender has not recovered sufficiently from a groin injury to take part in the World Cup in a medically responsible manner. In consultation with the medical staff, it has therefore been decided that Timber will leave the… pic.twitter.com/r6Wu8FRCfP…

TJ pour SOFOOT.com