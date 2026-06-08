Les Bleus avec une compo très offensive, Saliba de retour en défense

Les Bleus avec une compo très offensive, Saliba de retour en défense

DD en mode ultra-offensif. Défaite jeudi dernier à Nantes face à la Côte d’Ivoire, l’équipe de France dispute ce lundi son second et dernier match amical avant son entrée en lice dans la Coupe du monde face au Sénégal, le 16 juin prochain. Pour l’occasion, Didier Deschamps, qui dirige ce lundi soir son dernier match à la tête des Bleus sur le sol français, a choisi de miser sur l’attaque .

📋 𝐋𝐞 𝟏𝟏 𝐝𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚̀ 🔥 Dernier match de préparation avant la Coupe du Monde face à l’Irlande du Nord 💪 🔜 Coup d’envoi à 21h10 sur TF1 📺#FRANIR pic.twitter.com/ESLTwmDKvo…

TJ pour SOFOOT.com