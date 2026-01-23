 Aller au contenu principal
Un flop de Naples s'en va
23/01/2026

Environ 35 millions d’euros pour ça… Recruté cet été à l’Udinese par Naples en échange d’un joli chèque, Lorenzo Lucca ne va pas continuer sa nouvelle aventure plus longtemps : absolument pas convaincu par sa recrue, le champion en titre de Serie A a envoyé son joueur à Nottingham Forest .

Ciao, Lorenzo. 👋 pic.twitter.com/5uSORbo2kk…

FC pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank