Un flop de Naples s'en va
Environ 35 millions d’euros pour ça… Recruté cet été à l’Udinese par Naples en échange d’un joli chèque, Lorenzo Lucca ne va pas continuer sa nouvelle aventure plus longtemps : absolument pas convaincu par sa recrue, le champion en titre de Serie A a envoyé son joueur à Nottingham Forest .
Ciao, Lorenzo. 👋 pic.twitter.com/5uSORbo2kk…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
