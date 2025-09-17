 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un ex-international français cherche du boulot sur LinkedIn
information fournie par So Foot 17/09/2025 à 18:24

« Open to work. »

Troisième de la Coupe du monde 1986 avec l’équipe de France, Yannick Stopyra cherche activement un emploi après son départ des Girondins de Bordeaux l’année dernière. Tel un freelance en quête d’un devis pour boucler ses fins de mois, le formateur de 64 ans a publié ces derniers jours cette recherche de poste sur son compte Linkedin . « Je recherche des postes de consultant et scout pour club professionnel catégorie préformation et formation. Je suis à l’écoute de nouvelles opportunités : observations des clubs sur Nouvelle Aquitaine et Occitanie + Pôles Espoirs Garçons Football ».

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
