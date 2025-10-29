Un ex-grantatakan de l'OM est sur le marché !
Qui veut recruter Pipa ?
Ex-flop de l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto se retrouve désormais sans club . À 35 ans, l’attaquant argentin avait rejoint en juin dernier le club de Newell’s Old Boy pour une durée d’une année après trois saisons à Boca Juniors.…
KM pour SOFOOT.com
