Un Espagnol présent au Mondial rejoint l'Atlético de Madrid

Atlético Grimaldo. Alors qu’il avait encore un an de contrat, le latéral gauche du Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo rejoint l’Atlético de Madrid jusqu’en 2030 a annoncé le récent quatrième de Liga. La somme du transfert se situerait autour de 25 millions d’euros selon Sky Sports. L’ancien du Benfica Lisbonne (2015-2023) avait rejoint la bande à Xabi Alonso avant le doublé historique coupe-championnat (accompagné d’une finale de Ligue Europa) lors de la saison 2023-2024. Après une Supercoupe d’Allemagne, Xabi Alonso est parti au Real Madrid, et Leverkusen a chuté à la sixième place du dernier cru de Bundesliga, synonyme de non-qualification en Ligue des champions.

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NB pour SOFOOT.com