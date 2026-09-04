 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un entrepôt de l'OMS bombardé près de Kyiv, deux morts dans la région russe de Briansk
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 12:29
Ajouter Boursorama à vos sources

L'un des principaux entrepôts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Ukraine a été touché dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'un bombardement russe dans la région de Kyiv, a annoncé le porte-parole de l'OMS Christian Lindmeier à Genève.

"L'accès au site est restreint pour des raisons de sécurité et en raison d'une fumée épaisse. Nous sommes en train d'évaluer les potentiels dommages et pertes de matériels", a-t-il dit à la presse.

Un second entrepôt de l'OMS renfermant du matériel humanitaire avait été visé par l'armée russe en août dans la ville de Dnipro (sud). La moitié des équipements et médicaments, destinés à quelque 225.000 personnes habitant près de la ligne de front, dans des zones difficiles d'accès, avait été détruite.

Un autre bâtiment utilisé par l'OMS a été endommagé par des bombardements russes près de la capitale ukrainienne en juillet, a précisé Christian Lindmeier à des journalistes.

"Ces attaques participent d'une tactique plus large visant les opérations humanitaires dans le pays. En 2026, au moins vingt attaques ont affecté les entrepôts contenant du matériel humanitaire, dont 15 sur des sites abritant du matériel médical", a-t-il dit.

Les forces armées russes ont également attaqué dans la nuit des infrastructures énergétiques dans la région d'Odessa (sud), a rapporté le ministère ukrainien de l'Energie.

Selon le gouverneur de l'oblast d'Odessa, Oleh Kiper, une personne a été tuée et cinq personnes blessées.

L'armée russe, cité par le ministère de la Défense, affirme par ailleurs avoir bombardé en mer Noire deux cargos transportant des armes, des munitions et des équipements destinés aux forces ukrainiennes. L'information n'a pu être vérifiée de sources indépendantes par Reuters.

En Russie, deux personnes ont été tuées dans la région de Briansk (ouest) par un drone ukrainien, a annoncé le gouverneur Iegor Kovaltchouk sur Telegram vendredi.

Une autre frappe de drone a causé un incendie dans un dépôt pétrolier de la ville portuaire russe de Sotchi, ont rapporté les autorités de Krasnodar, sur Telegram.

(Reportage Reuters, Anna Pruchnicka, Olivia Le Poidevin à Genève, version française Sophie Louet, édité par Tangi Salaün)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le réalisateur français Tony Gatlif, le 23 mai 2025 à Cannes ( AFP / Valery HACHE )
    Tony Gatlif, le chantre de la culture tzigane, s'est éteint
    information fournie par AFP 04.09.2026 13:06 

    La culture tzigane a perdu l'un de ses plus ardents défenseurs avec la mort à 77 ans de Tony Gatlif, le réalisateur d'une vingtaine de films dont "Gadjo Dilo". Le réalisateur est décédé mercredi à Arles (Bouches-du-Rhône), à proximité de la Camargue qu'il aimait ... Lire la suite

  • Vue aérienne d'une moissonneuse-batteuse dans un champ à Gross Machnow, dans l'est de l'Allemagne, le 2 juillet 2026 ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )
    La sécheresse et les guerres font bondir les prix alimentaires en août, selon la FAO
    information fournie par AFP 04.09.2026 13:02 

    Les prix alimentaires ont connu une nette hausse en août dans un contexte de fortes températures et de tensions géopolitiques, avec notamment un cours du sucre à un niveau record depuis plus d'un an, indique vendredi l'organisation de l'ONU pour l'agriculture et ... Lire la suite

  • La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, le 4 septembre 2026 à Paris ( AFP / LOU BENOIST )
    Sécheresse: plus d'un milliard d'euros pour soutenir l'agriculture
    information fournie par AFP 04.09.2026 12:56 

    Après un été de canicules, incendies et sécheresse inédits, le gouvernement a annoncé vendredi un milliard d'euros d'aides d'urgence pour soutenir une agriculture française éprouvée, des annonces jugées insuffisantes par les représentants du secteur. "Le pays a ... Lire la suite

  • Des gendarmes stationnent le 3 septembre 2026 devant le jardin de la maison en construction d'un couple en instance de séparation dont l'homme a tué ses deux enfants et sa belle-mère, avant de se donner la mort, à Gy, en Haute-Saône ( AFP / ARNAUD FINISTRE )
    Meurtres de Gy: l'autopsie des quatre corps pratiquée vendredi
    information fournie par AFP 04.09.2026 12:46 

    L'autopsie des corps de deux enfants, de leur grand-mère et de leur père, soupçonné de les avoir tués mercredi à Gy (Haute-Saône) avant de se donner la mort, sera pratiquée dans la journée, a-t-on appris auprès du parquet. L'homme de 42 ans "n'avait jamais été ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank