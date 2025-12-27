 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un entraîneur de Valence et trois de ses enfants portés disparus après un naufrage
information fournie par So Foot 27/12/2025 à 22:56

Un entraîneur de Valence et trois de ses enfants portés disparus après un naufrage

Un entraîneur de Valence et trois de ses enfants portés disparus après un naufrage

Fernando Martín, entraîneur de l’équipe réserve du Valence CF, est porté disparu en Indonésie . Selon plusieurs médias espagnols, l’ancien défenseur de 44 ans, qui se trouvait en vacances avec sa femme et ses enfants, a été victime vendredi du naufrage d’un bateau touristique au large de l’île de Padar, à l’est de Bali.

L’accident aurait été provoqué par une mer très agitée, avec des vagues pouvant atteindre trois mètres. « Cela nous a compliqué la tâche pour mener les premières recherches », a déclaré à l’AFP le chef de l’autorité portuaire, Stephanus Risdiyanto.…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le nouveau buteur d'Arsenal s'appelle CSC
    Le nouveau buteur d'Arsenal s'appelle CSC
    information fournie par So Foot 27.12.2025 23:52 

    Oubliez Viktor Gyökeres, il y a mieux. On savait qu’Arsenal était plutôt efficace sur coup de pied arrêté, voilà qu’on découvre que les Gunners sont aussi particulièrement doués… pour faire marquer les autres. Ce samedi, les hommes de Mikel Arteta ont pu compter ... Lire la suite

  • Le Nigeria s'offre les huitièmes après un beau combat contre la Tunisie
    Le Nigeria s'offre les huitièmes après un beau combat contre la Tunisie
    information fournie par So Foot 27.12.2025 23:13 

    Nigeria 3-2 Tunisie Buts : Osimhen (44 e ), Ndidi (50 e ) & Lookman (67 e ) pour les Super Eagles // Talbi (74 e ) & A. Abdi (87 e , SP) pour les Aigles de Carthage Le Nigeria peut souffler.… JB pour SOFOOT.com

  • La Juventus enchaîne à Pise
    La Juventus enchaîne à Pise
    information fournie par So Foot 27.12.2025 22:51 

    Pise 0-2 Juventus Buts : Calabresi (CSC, 73 e ) & Yıldız (90 e +2) pour la Juve Pise, il y a pire endroit pour passer un samedi soir.… JB pour SOFOOT.com

  • TotalEnergies et la CAN : Xuman dénonce un sponsoring fossile
    TotalEnergies et la CAN : Xuman dénonce un sponsoring fossile
    information fournie par France 24 27.12.2025 22:27 

    Dans ce numéro du Journal de l’Afrique, Fatimata Wane reçoit le rappeur et activiste Xuman, figure du Journal Rappé, pour décrypter le sponsoring de la CAN par TotalEnergies. À travers la campagne « Kick Polluters Out », il dénonce l’omniprésence d’une multinationale ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank