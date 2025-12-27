Un entraîneur de Valence et trois de ses enfants portés disparus après un naufrage
Fernando Martín, entraîneur de l’équipe réserve du Valence CF, est porté disparu en Indonésie . Selon plusieurs médias espagnols, l’ancien défenseur de 44 ans, qui se trouvait en vacances avec sa femme et ses enfants, a été victime vendredi du naufrage d’un bateau touristique au large de l’île de Padar, à l’est de Bali.
L’accident aurait été provoqué par une mer très agitée, avec des vagues pouvant atteindre trois mètres. « Cela nous a compliqué la tâche pour mener les premières recherches », a déclaré à l’AFP le chef de l’autorité portuaire, Stephanus Risdiyanto.…
FL pour SOFOOT.com
