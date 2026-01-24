 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Guingamp s'offre le leader, le Red Star s'en sort avec un point
information fournie par So Foot 24/01/2026 à 16:07

Guingamp s'offre le leader, le Red Star s'en sort avec un point

Guingamp s'offre le leader, le Red Star s'en sort avec un point

Cartes rebattues ? Alors qu’il accueillait l’ESTAC, leader de Ligue 2, l’En Avant Guingamp s’est offert une troisième victoire de rang, à la maison, grâce au supersub Amadou Samoura (1-0) , et se raccroche provisoirement au top cinq. Cela aurait pu faire les affaires du Red Star, deuxième du championnat, mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour le club de Saint-Ouen, accroché à Bauer par l’US Boulogne (2-2) à l’issue d’une rencontre spectaculaire.

Plus d’infos à venir…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jakobs « soupçonne » un empoisonnement de Diatta, Niang et Sarr avant la finale de la CAN
    Jakobs « soupçonne » un empoisonnement de Diatta, Niang et Sarr avant la finale de la CAN
    information fournie par So Foot 24.01.2026 15:55 

    Déjà suspicieux et énigmatique en zone mixte le soir de la victoire du Sénégal en finale de la CAN face au Maroc , Ismail Jakobs est allé un peu plus loin, ce vendredi, au sujet des forfaits de dernière minute de trois de ses coéquipiers (Krépin Diatta, Ousseynou ... Lire la suite

  • Un entraîneur de Ligue 2 prend la porte
    Un entraîneur de Ligue 2 prend la porte
    information fournie par So Foot 24.01.2026 14:37 

    « D’un commun accord » , le Pau FC et son entraîneur Nicolas Usaï ont décidé de « mettre fin à leur collaboration » , a-t-on appris ce samedi, au lendemain d’un match nul frustrant face à Grenoble (2-2) alors que les Palois menaient de deux buts à la 78 e minute. ... Lire la suite

  • Sur les nerfs, des supporters du Standard pètent un boulon
    Sur les nerfs, des supporters du Standard pètent un boulon
    information fournie par So Foot 24.01.2026 13:25 

    Une défaite à domicile contre Saint-Trond (1-2) fin décembre, une autre à Charleroi (2-0) dimanche dernier, et enfin une humiliation à la maison face à La Gantoise (0-4) ce vendredi : septième de Pro League, le Standard de Liège fait honte à ses supporters, ces ... Lire la suite

  • Pérou : accusé de viol, l'ancien Stéphanois Miguel Trauco suspendu par son club
    Pérou : accusé de viol, l'ancien Stéphanois Miguel Trauco suspendu par son club
    information fournie par So Foot 24.01.2026 12:51 

    Le latéral gauche péruvien Miguel Trauco (33 ans), passé par l’AS Saint-Étienne entre 2019 et 2022, est revenu dans son pays natal en signant à l’Alianza Lima au début du mois de janvier. Mais son aventure dans la capitale pourrait déjà prendre fin, comme le rapporte ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank