Guingamp s'offre le leader, le Red Star s'en sort avec un point
Cartes rebattues ? Alors qu’il accueillait l’ESTAC, leader de Ligue 2, l’En Avant Guingamp s’est offert une troisième victoire de rang, à la maison, grâce au supersub Amadou Samoura (1-0) , et se raccroche provisoirement au top cinq. Cela aurait pu faire les affaires du Red Star, deuxième du championnat, mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour le club de Saint-Ouen, accroché à Bauer par l’US Boulogne (2-2) à l’issue d’une rencontre spectaculaire.
Plus d’infos à venir… …
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer