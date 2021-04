Un élu Vert estime qu'un club de bateaux à voile pollue !

La maladresse fait écho à la polémique sur les subventions aux aéro-clubs à Poitiers. Un élu Europe Écologie-Les Verts de Vincennes a dû faire son mea culpa après avoir soutenu la suppression des subventions au yacht-club de la ville au motif de la pollution que génère cette activité, relève Le Figaro. L'affaire intervient après la position analogue prise par la maire écologiste de Poitiers sur les clubs aériens.

Sauf que le jeune élu de Vincennes, Quentin Bernier, a eu bien du mal, lors de la séance du conseil municipal, à expliquer pourquoi il jugeait trop polluant un club de bateaux... à voile. Visiblement trompé par le nom du club, Quentin Bernier a été secouru par une autre élue écologiste qui a tenté de justifier le refus des subventions par l'inutilité du club.

Un dossier pas assez « bossé »

« Si on s'abstient pour la subvention, c'est qu'on trouve que le yacht-club de Vincennes, à part sur le lac Daumesnil, à part pour privilégier un petit club de copains... C'est pour ça qu'on ne votera pas cette subvention, on ne va pas s'expliquer sur chaque vote, si ? On trouve ça un peu idiot, un yacht-club à Vincennes », a ainsi déclaré Muriel Hauchemaille. Préservons les rêves d'enfants pour assurer une aviation soutenable !

Mais l'argumentaire n'a pas tenu longtemps puisque Quentin Bernier a reconnu lui-même sur Twitter son erreur, expliquant avoir davantage

