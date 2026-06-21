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Un Eloy Room historique renvoie l’Equateur dans sa chambre
information fournie par So Foot 21/06/2026 à 04:49

Un Eloy Room historique renvoie l’Equateur dans sa chambre

Un Eloy Room historique renvoie l’Equateur dans sa chambre

Dans une rencontre plus disputée que l'on aurait pu penser, Curaçao vient d'obtenir son moment d'histoire. La plus petite nation de la compétition vient de s'offrir son premier point en Coupe du monde en cherchant des poux à l'Équateur. Ce qui ne serait jamais arrivé sans les quinze arrêts de leur portier Eloy Room.

Équateur 0-0 Curaçao

Devant notre poste à deux heures du matin, on ne s’attendait pas qu’un Équateur- Curaçao puisse nous vendre autant d’émotions. Entre une Tri qui doit impérativement gagner et une nation modeste qui en a pris sept dans la musette contre l’Allemagne, on aurait pensé que le match serait expédié. De plus, malgré le visage peinturluré de bleu du célèbre supporter curacien, on peut quand même constater un mur jaune dans toute l’enceinte de Kansas City.

Pourtant, malgré les apparences, les soldats de Dick Advocaat vont encore déjouer les probabilités. Malgré de grosses occasions équatoriennes comme un énorme face-à-face manqué par le pauvre Enner Valencia (2 e ), de nombreuses transitions vont perturber une équipe ayant tout misé sur sa force offensive (une fois n’est pas coutume). Les 45 premières minutes se voient très débridées, entre des actions d’école de l’Équateur qui ne trouvent que le cadre et des contres express. L’aspect tactique, on le met de côté dans le camp caribéen : tout se jouera au mental et à celui qui prendra le plus de duels. Ce qui peut expliquer le tacle deux pieds décollés de Comenencia sur Enner Valencia avant la pause, qui ne prendra pas de carton jaune.…

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com

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