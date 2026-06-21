Østigård a vécu la naissance de son fils par FaceTime

On n’arrête pas le progrès. En pleine polémique après les déclarations de la journaliste de L’Équipe France Pierron au sujet de la volonté de Jérémy Doku de retourner en Europe la deuxième semaine de juillet pour vivre l’accouchement de sa femme plutôt que de vivre la Coupe du monde 2026, la sélection norvégienne a fait une annonce étonnante vendredi.

Dans une vidéo, publiée sur le compte de la fédération, on apprend que Leo Østigård a vécu la naissance de son fils par FaceTime. Le défenseur central du Genoa raconte : « Je suis moi-même complètement épuisé, c’était absolument incroyable. Elle a été formidable, je n’avais pas grand-chose à dire, je devais juste l’aider à accoucher. Je suis fier, c’est incroyable. » …

TM pour SOFOOT.com