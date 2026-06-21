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Dans un contexte houleux, Málaga signe son retour en Liga
information fournie par So Foot 21/06/2026 à 01:30

Dans un contexte houleux, Málaga signe son retour en Liga

Dans un contexte houleux, Málaga signe son retour en Liga

De quoi raviver des souvenirs. Dans un match passé à l’anonymat au vu des chocs de Coupe du monde, Málaga vient d’officialiser son retour en Liga, après neuf ans d’absence. Si vous consommiez du football il y a de ça quinze ans, vous étiez sûrement devant ce quart de finale de Ligue des champions mythique contre le Borussia Dortmund. Sous la direction insensée du cheik Abdullah Al-Thani, les Boquerones finiront par retomber en deuxième division, puis subir une nouvelle relégation en 2023.

Revenus immédiatement pour vivre dans le ventre mou, le club a pris une autre dimension en novembre dernier. Après avoir remercié Sergio Pellicer, les bleus et blancs ont passé les clés du camion à Juan Funes, jusqu’ici entraîneur de l’équipe réserve. Alors que les Albicelestes jouaient leur peau, une toute nouvelle dynamique se met en place, ne perdant que quatre fois en une trentaine de rencontres pour se qualifier en barrages.…

MP pour SOFOOT.com

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