Un Ekitike à prêt décoller

Finalement appelé avec les Bleus à la faveur de la blessure de Rayan Cherki, Hugo Ekitike sera de la partie pour affronter l’Ukraine et l’Islande dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026. Au vu de sa forme du moment, sa convocation semble logique. Mais trouvera-t-il sa place malgré tout avec Didier Deschamps aux commandes ?

« J’ai le choix. Forcément, je ne peux pas tous les prendre. À nous de faire en sorte de maintenir cette efficacité offensive qui est plutôt bonne. Que ça n’aille pas à l’encontre de notre solidité défensive. » Ainsi parlait Didier Deschamps le 27 août dernier au moment d’annoncer sa liste de 23 pour le début de la campagne qualificative des Bleus pour le Mondial 2026, laquelle commencera par un déplacement en Pologne face à l’Ukraine le 5 septembre, avant de recevoir l’Islande au Parc des Princes le 9. Et de fait, sa liste présente une identité très, très, très offensive : seulement cinq milieux de terrain et sept attaquants, avec des profils (plutôt polyvalents) qui peuvent candidater pour évoluer à différents postes.

Dès lors, avec la blessure de Ryan Cherki, dont la récente déchirure du quadriceps devrait le tenir éloigné des terrains pendant un bon mois et demi, le sélectionneur tricolore aurait pu rééquilibrer son groupe, en renforçant par exemple son milieu de terrain, à l’animation duquel l’ancien Gone avait le potentiel pour participer. Tout le contraire, Deschamps a choisi de sélectionner un pur attaquant de plus : Hugo Ekitike.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com