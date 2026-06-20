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Un Écossais se plaint de l'arbitrage face au Maroc
information fournie par So Foot 20/06/2026 à 11:16

Un Écossais se plaint de l'arbitrage face au Maroc

Un Écossais se plaint de l'arbitrage face au Maroc

Les Pictes pignent. Battu par le Maroc sur la plus petite des marges, l’Écosse est sorti frustré de cette deuxième rencontre de Coupe du monde. Au coup de sifflet final, le milieu écossais Ryan Christie s’est plaint de l’arbitrage. En cause : la bousculade de Neil El Aynaoui sur John Mcginn dans la surface de réparation, non sifflée par l’arbitre du jour Ilgiz Tantashev qui dirigeait le premier match de Coupe du monde de sa carrière.

Les arbitres laissent jouer

« C’est frustrant , déclarait le joueur de Bournemouth dont les propos sont rapportés par BBC Scotland. « J’étais bien placé sur l’action et je pense que la faute sur Mcginn aurait pu être un pénalty. »

MBC pour SOFOOT.com

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