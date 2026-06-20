Didier Deschamps se méfie de l'Irak

Rira bien qui rirak le dernier. Ce vendredi, Didier Deschamps a délivré un discours poignant à ses joueurs sur le prochain adversaire des Bleus : l’Irak, 60e du classement FIFA et de retour en Coupe du monde 40 ans après. Le sélectionneur de l’équipe de France l’assure, « il ne faut pas considérer l’Irak comme une petite équipe parce que ce n’est pas le cas » avant d’ajouter « qu’aucun d’entre vous ne doit penser que ça va être facile parce qu’on est l’équipe de France. »

Pour appuyer son propos, Didier Deschamps a retracé le parcours du combattant des Lions de la Mésopotamie de leur rugissante qualification à leur premier match de poule perdu face à la Norvège. « Ils sont allés gagner 2-1 contre la Bolivie, une bonne équipe sud-américaine. Ils ont aussi fait match nul contre l’Espagne en match de préparation. Le premier match face à une très bonne équipe de la Norvège, il y avait 2-1 à la 75e. Après, ils s’en sont pris deux à la fin. » …

MBC pour SOFOOT.com