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Julian Nagelsmann complimente le nouvel entraîneur de Lens
information fournie par So Foot 20/06/2026 à 12:23

Julian Nagelsmann complimente le nouvel entraîneur de Lens

Julian Nagelsmann complimente le nouvel entraîneur de Lens

Dans le Dino train. Intronisé à la tête du Racing Club de Lens en début de semaine, l’entraîneur Dino Toppmöller reçoit des compliments depuis le … Canada et la Coupe du monde. Sélectionneur de l’Allemagne pour ce Mondial, Julian Naglesmann a évoqué la prise de poste de son ancien entraîneur adjoint au Bayern Munich lors de sa conférence de presse avant le match de la Mannschaft ce samedi soir contre la Côte d’Ivoire.

« Un entraîneur adjoint exceptionnel »

En Français d’abord, Julian Naglesmann a déclaré « avoir adoré travailler avec Dino Toppmöller ». La suite de sa prose s’est effectuée en allemand LV1 : «  Je suis content qu’il ait décroché ce poste, c’est une formidable opportunité pour lui. C’est un entraîneur adjoint exceptionnel et il va désormais pouvoir faire ses preuves en Ligue 1, mais aussi sur la scène internationale (Lens est qualifié en Ligue des champions, NDLR).

MBC pour SOFOOT.com

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