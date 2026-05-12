 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un duo bien connu aux commentaires de la finale PSG-Arsenal sur M6
information fournie par So Foot 12/05/2026 à 12:12

Un duo bien connu aux commentaires de la finale PSG-Arsenal sur M6

Un duo bien connu aux commentaires de la finale PSG-Arsenal sur M6

Qui a dit que la Ligue des champions était forcément finie pour les Marseillais en phase de ligue ? M6, diffuseur des finales de C1 en clair jusqu’en 2027 , retransmettra la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Arsenal , le 30 mai (18 heures).

Au micro des affiches du championnat de France sur Ligue 1+, Xavier Domergue commentera la finale européenne sur la sixième chaîne de France, en compagnie de Benoît Cheyrou . L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille retrouvera son habituel compère à l’échelle européenne, dans la Puskas Arena de Budapest.…

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Red Star ou Rodez : qui a les meilleurs arguments pour rejoindre la Ligue 1
    Red Star ou Rodez : qui a les meilleurs arguments pour rejoindre la Ligue 1
    information fournie par So Foot 12.05.2026 12:57 

    Pour une bonne course à la montée, il faut deux équipes sexy. Par chance, le Red Star et Rodez, respectivement 4e et 5e de Liggue 2, cochent cette case. Il a donc fallu chercher d’autres critères pour départager les deux formations qui s’affrontent, à Bauer, ce ... Lire la suite

  • Pas d'extension de la VAR en Premier League
    Pas d'extension de la VAR en Premier League
    information fournie par So Foot 12.05.2026 12:35 

    Trop de VAR tue la VAR. D’après le Guardian , la Premier League va refuser d’étendre le champ d’application de l’assistance vidéo qui sera mis en place pendant la Coupe du monde. Une décision prise après avoir suivi les recommandations de la PGMO (Professionnel ... Lire la suite

  • La finale de Ligue des champions retransmise au Parc des Princes
    La finale de Ligue des champions retransmise au Parc des Princes
    information fournie par So Foot 12.05.2026 11:52 

    Grande fête à venir au Parc. Comme pour la finale victorieuse de la saison dernière face à l’Inter (5-0), le Paris Saint-Germain va installer des écrans géants dans son stade pour retransmettre la finale de Ligue des champions contre Arsenal, le 30 mai, à 18 heures. ... Lire la suite

  • Une ribambelle d’absents au PSG pour le match du titre contre Lens
    Une ribambelle d’absents au PSG pour le match du titre contre Lens
    information fournie par So Foot 12.05.2026 11:50 

    Prendre zéro risque, Luis Enrique ne fait ça qu’en dehors du rectangle vert. En vérité, le coach espagnol pourrait même envoyer les Titis, puisqu’ils sont assurés « d’être champions à 99,9 % » , comme il l’a confirmé après la victoire face à Brest, ce dimanche. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank