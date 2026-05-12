Un duo bien connu aux commentaires de la finale PSG-Arsenal sur M6

Un duo bien connu aux commentaires de la finale PSG-Arsenal sur M6

Qui a dit que la Ligue des champions était forcément finie pour les Marseillais en phase de ligue ? M6, diffuseur des finales de C1 en clair jusqu’en 2027 , retransmettra la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Arsenal , le 30 mai (18 heures).

Au micro des affiches du championnat de France sur Ligue 1+, Xavier Domergue commentera la finale européenne sur la sixième chaîne de France, en compagnie de Benoît Cheyrou . L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille retrouvera son habituel compère à l’échelle européenne, dans la Puskas Arena de Budapest.…

CT pour SOFOOT.com