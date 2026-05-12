La finale de Ligue des champions retransmise au Parc des Princes

Grande fête à venir au Parc. Comme pour la finale victorieuse de la saison dernière face à l’Inter (5-0), le Paris Saint-Germain va installer des écrans géants dans son stade pour retransmettre la finale de Ligue des champions contre Arsenal, le 30 mai, à 18 heures. Le club parisien l’a annoncé sur ses réseaux sociaux ce mardi matin.

Priorité aux fidèles

Comme la saison dernière également, la priorité d’accès à la billetterie sera d’abord accordée aux abonnés, puis ensuite aux bénéficiaires du programme « MyParis » . Il y a un an, l’intégralité des places avaient été vendues. Les tarifs pour les fidèles variaient aux alentours des 25 euros. Sans compter ensuite la revente pour le grand public, qui s’était située dans des sphères bien plus élevées.…

VM pour SOFOOT.com