Un drone s'écrase avec le trophée du Goianão au Brésil
Mayday ! Les instances avaient vu les choses en grand dimanche pour la finale du championnat de l’Etat du Goiás , au centre du Brésil : un drone a été affrété pour présenter le trophée depuis les airs . Une belle idée sur le papier, mais moins sur le terrain. Quinze secondes après le décollage, le drone s’est lamentablement écrasé .
Taça do Goianão caiu do drone 🫠 pic.twitter.com/06331461JO…
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