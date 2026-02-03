Un drone iranien abattu en approche de l'USS Abraham Lincoln-source

La chasse américaine a abattu mardi un drone iranien Shahed-139 en approche du porte-avions américain à propulsion nucléaire USS Abraham Lincoln en mer d'Oman, a déclaré mardi un haut responsable américain à Reuters.
Le drone a été abattu par un chasseur F-35, a-t-il précisé.
(Reportage Idrees Ali et Phil Stewart, version française Sophie Louet, édité par Benjamin Mallet)
