Attention, Cristiano Ronaldo revient en grande forme

De retour, pour jouer de mauvais tours. Revenu sur les terrains après plus d’un mois d’absence, Cristiano Ronaldo, qui a loupé les deux matchs amicaux du Portugal lors de la trêve internationale, est apparu particulièrement en forme vendredi pour sa 100ᵉ apparition en Saudi Pro League . Au point que le quintuple Ballon d’or s’est distingué en claquant un doublé, à l’instar de Sadio Mané, face à Al-Najma (5-2), portant son total dans ce championnat à 97 réalisations. Pas mal comme ratio.

Início de um sonho // deu tudo certo! Vale a pena ver o gol 967 do Cristiano Ronaldo no ângulo exclusivo do #Sauditão! 🇵🇹 ⚽️ pic.twitter.com/GeRuTK8fhR…

TM pour SOFOOT.com