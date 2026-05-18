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Un disciple de De Zerbi à la tête de la sélection ukrainienne
information fournie par So Foot 18/05/2026 à 18:48

Un disciple de De Zerbi à la tête de la sélection ukrainienne

Un disciple de De Zerbi à la tête de la sélection ukrainienne

Andrea Maldera est enfin sur le devant de la scène. L’entraîneur italien de 55 ans est devenu ce lundi le nouveau sélectionneur de la sélection ukrainienne. Ancien adjoint de Roberto de Zerbi, qu’il a accompagné à Brighton et à l’OM, il officiera pour la première fois en tant qu’entraîneur principal.

Maldera ne débarque pas en terre inconnue puisqu’il a fait partie du staff de la légende nationale, Andriy Shevchenko, lors de son passage sur le banc de la Zbirna entre 2016 et 2021. Le technicien italien s’était même fait tatouer le drapeau ukrainien dans le dos après la qualification de la sélection pour l’Euro 2020.…

OC pour SOFOOT.com

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