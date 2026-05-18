Le top des flops de la saison de Ligue 1

La saison 2025-2026 de Ligue 1, c'est fini. Une bonne occasion de faire le top des flops d'une édition qui aura vu un champion sacré comme si c'était une équipe de CM2 dans la cour d'école, les clubs azuréens faire n'importe quoi et la multipropriété vertueuse de Strasbourg se vautrer. On prend.

→ La Côte d’Azur

On pourrait parler en longueur de la capitale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, mais l’OM n’a plus rien à prouver à personne sur le niveau de n’importe quoi de sa saison. À un peu plus de deux heures en bagnole du Vieux Port, les deux voisins Nice et Monaco ont fait en sorte de rivaliser à leur manière. Le Gym s’attend à vivre deux semaines étouffantes, entre une finale de Coupe de France qui ressemble à un grand écart face à Lens et une double confrontation stressante à souhait contre Saint-Étienne pour ne sombrer en deuxième division pour la première fois depuis le début du siècle (2001-2002, pour les plus vieux). Et 1997, ça vous dit quelque chose ?

Les Monégasques n’ont même pas trop envie de se moquer du voisin niçois : la saison de l’ASM aura été insignifiante et, comme d’habitude, tout le monde s’en fout. Les amoureux de la Principauté seront encore un peu plus à fond contre Nice vendredi soir pour espérer voir Lens leur offrir la Ligue Conférence en guise de consolante la saison prochaine. Reste que cette année sera à oublier et qu’on se demande bien à quoi pourrait bien ressembler l’équipe de Sébastien Pocognoli, si le Belge ne bouge pas. Au moins, c’est la fin du feuilleton hebdomadaire autour du point santé Paul Pogba.…

Par Evan Margerin pour SOFOOT.com