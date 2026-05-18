 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le PSG donne des nouvelles de Dembélé
information fournie par So Foot 18/05/2026 à 18:44

Le PSG donne des nouvelles de Dembélé

Le PSG donne des nouvelles de Dembélé

Alors, jouera, jouera pas ? Sorti par précaution à la demi-heure de jeu lors de la défaite face au Paris FC (2-1) ce dimanche soir après un petit pépin physique, Ousmane Dembélé a agité et inquiété tous les supporters parisiens à moins de deux semaines de la finale de Ligue des champions face à Arsenal. Au lendemain du derby de la capitale, le PSG a donné des nouvelles de son Ballon d’or .

Optimisme pour la finale

« Sorti par précaution lors du match d’hier soir face au Paris FC en raison d’une gêne musculaire au mollet droit, Ousmane Dembélé restera en soins au cours des prochains jours » , a annoncé le PSG dans son point médical sur son site Internet. D’après RMC Sport, la participation de l’ancien Barcelonais à la finale du 30 mai « n’est pas remise en cause » .…

VM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La liste de l'Autriche pour la Coupe du monde sans Baidoo mais avec Alaba
    La liste de l'Autriche pour la Coupe du monde sans Baidoo mais avec Alaba
    information fournie par So Foot 18.05.2026 18:32 

    Un petit coup dur. L’Autriche a communiqué la liste des 26 joueurs retenus par Ralf Rangnick , son sélectionneur, pour participer à la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet). Samson Baidoo, le défenseur central du RC Lens, ne fait pas partie des heureux élus ... Lire la suite

  • La liste de la Croatie pour la Coupe du monde avec l'éternel Modrić
    La liste de la Croatie pour la Coupe du monde avec l'éternel Modrić
    information fournie par So Foot 18.05.2026 18:30 

    Il y a comme des ić. Ce lundi après-midi, le sélectionneur croate Zlatko Dalić a annoncé sa liste des 26 Croates qui s’envoleront vers l’Amérique du Nord pour aller y disputer la 7 e Coupe du monde de l’histoire de leur petit pays de 4 millions d’habitants. À 40 ... Lire la suite

  • La section féminine de l’OGC Nice amenée à disparaître ?
    La section féminine de l’OGC Nice amenée à disparaître ?
    information fournie par So Foot 18.05.2026 18:21 

    Et ce sont les féminines qui trinquent. Alors que la saison de des joueurs de l’OGC Nice peut basculer de la « gloire  » au désespoir en fonction des résultats face à Saint-Étienne et Lens, c’est un autre pan du club qui pourrait tomber en lambeaux dans les prochains ... Lire la suite

  • Best of des buts amateurs du week-end !
    Best of des buts amateurs du week-end !
    information fournie par So Foot 18.05.2026 18:21 

    Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain. 1/ US Conches vs FAC Alizay Une transversale parfaite pour le numéro 3, qui rentre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank