Le PSG donne des nouvelles de Dembélé

Alors, jouera, jouera pas ? Sorti par précaution à la demi-heure de jeu lors de la défaite face au Paris FC (2-1) ce dimanche soir après un petit pépin physique, Ousmane Dembélé a agité et inquiété tous les supporters parisiens à moins de deux semaines de la finale de Ligue des champions face à Arsenal. Au lendemain du derby de la capitale, le PSG a donné des nouvelles de son Ballon d’or .

Optimisme pour la finale

« Sorti par précaution lors du match d’hier soir face au Paris FC en raison d’une gêne musculaire au mollet droit, Ousmane Dembélé restera en soins au cours des prochains jours » , a annoncé le PSG dans son point médical sur son site Internet. D’après RMC Sport, la participation de l’ancien Barcelonais à la finale du 30 mai « n’est pas remise en cause » .…

VM pour SOFOOT.com