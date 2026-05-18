La liste de la Croatie pour la Coupe du monde avec l'éternel Modrić

Il y a comme des ić. Ce lundi après-midi, le sélectionneur croate Zlatko Dalić a annoncé sa liste des 26 Croates qui s’envoleront vers l’Amérique du Nord pour aller y disputer la 7 e Coupe du monde de l’histoire de leur petit pays de 4 millions d’habitants. À 40 ans, l’increvable Luka Modrić va disputer le cinquième Mondial de sa riche carrière après 2006, 2014, 2018 et 2022. La légende du Real Madrid sera accompagnée par d’autres vieux briscards, parmi lesquels Ivan Perišić (37 ans), Andrej Kramarić (34 ans) ou encore Ante Budimir (34 ans) et Mateo Kovačić (32 ans).

Du neuf avec du vieux

Au total, ce ne sont pas moins de treize survivants qui étaient déjà dans la liste de 2022 et qui seront aussi du voyage vers les États-Unis, le Canada et le Mexique. Auteur d’une superbe saison en Allemagne avec Hambourg (6 buts en 28 matchs de Bundesliga), le prodige croate Luka Vušković (défenseur central) sera bien évidemment de la partie, à l’instar des autres talents de la nouvelle génération comme le milieu offensif de Côme Martin Baturina (23 ans) et le milieu de l’Inter Petar Sučić (22 ans). En difficulté à Wolfsburg cette saison, l’ancien Rennais Lovro Majer (28 ans) a été intégré à une liste de sept réservistes.…

VM pour SOFOOT.com