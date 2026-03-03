 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un dirigeant de l'OL estime que l'arbitrage français a dix ans de retard sur l'Allemagne
information fournie par So Foot 03/03/2026 à 09:27

Un dirigeant de l'OL estime que l'arbitrage français a dix ans de retard sur l'Allemagne

Un dirigeant de l'OL estime que l'arbitrage français a dix ans de retard sur l'Allemagne

L’herbe est plus verte ailleurs ? En termes d’arbitrage, c’est ce qu’estime le directeur général de l’OL Michael Gerlinger. Furieux du traitement réservé à son équipe lors de la défaite lyonnaise au Vélodrome dimanche soir, après laquelle le directeur technique Matthieu Louis-Jean avait été exclu pour des propos virulents envers l’arbitre Jérôme Brisard, Gerlinger a sorti le grand jeu. À l’heure où plus de 50 000 listes entrent dans la dernière ligne droite de leur campagne en amont des municipales, l’ancien dirigeant du Bayern Munich propose de réformer l’arbitrage français en profondeur .

Reprochant lors de cet Olympico le second but refusé à Corentin Tolisso ainsi qu’une faute non signalée sur Tyler Morton avant le but de la victoire marseillais, Gerlinger propose ses réformes en quatre grands points , dans une note adressée à L’Équipe : l’encadrement et l’organisation du système arbitral, la communication avec les joueurs, les procédures techniques et l’usage de l’IA.

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Plus d'un an après son accident, Michail Antonio trouve un nouveau club
    Plus d'un an après son accident, Michail Antonio trouve un nouveau club
    information fournie par So Foot 03.03.2026 09:32 

    Comme sur des roulettes ? Michail Antonio s’est engagé ce lundi avec le club qatari d’Al-Sailiya, son premier contrat depuis le grave accident de voiture survenu le 7 décembre 2024 qui lui avait causé plusieurs fractures à la cuisse. Comme le rapporte Reuters, ... Lire la suite

  • Davide Ancelotti retourne auprès de son père
    Davide Ancelotti retourne auprès de son père
    information fournie par So Foot 03.03.2026 09:10 

    Dans les bras de Papa. Davide Ancelotti avait fait ses valises de Botafogo en décembre dernier après une petite frustration en championnat brésilien : son équipe a terminé sixième et a décroché un billet pour la phase de qualification de la prochaine Copa Libertadores. ... Lire la suite

  • Liga : le Real perd encore et laisse filer le Barça en tête du classement
    Liga : le Real perd encore et laisse filer le Barça en tête du classement
    information fournie par France 24 03.03.2026 07:17 

    Le Real Madrid s'est incliné à domicile face à Getafe. Le FC Barcelone compte désormais 4 points d'avance sur le Real.

  • Best of des buts amateurs du week-end !
    Best of des buts amateurs du week-end !
    information fournie par So Foot 03.03.2026 06:45 

    Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain. 1/ Archelange Gred vs Molay Sûrement une phase travaillée à l’entraînement. Sur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank