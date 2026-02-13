 Aller au contenu principal
Un deuxième porte-avions américain en route vers le Proche-Orient-responsables
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 14:02

(Actualisé avec sources américaines, détails)

Les Etats-Unis ont décidé d'envoyer un deuxième porte-avions au Proche-Orient dans un contexte de tensions avec l'Iran, ont déclaré vendredi deux responsables américains à Reuters.

Le porte-avions USS Gerald R. Ford, le plus récent de la marine américaine, et ses navires d'escorte seront dépêchés au Proche-Orient depuis les Caraïbes et devraient arriver dans la région dans moins d'une semaine, ont déclaré les responsables sous couvert d'anonymat.

L'armée américaine dispose de 11 porte-avions. Leurs calendriers et déplacements sont généralement fixés longtemps à l'avance.

Le Gerald R. Ford joindra le porte-avions Abraham Lincoln, plusieurs destroyers lance-missiles, des avions de chasse et des avions de surveillance déjà déployés au Proche-Orient ces dernières semaines.

Le président américain Donald Trump avait prévenu mardi qu'il envisageait d'envoyer un deuxième porte-avions et son groupe aéronaval au Proche-Orient si aucun accord n'était conclu avec l'Iran.

Donald Trump a déclaré jeudi que les Etats-Unis devaient conclure un accord avec l'Iran et a laissé entendre qu'il pourrait être noué au cours du mois prochain.

"Nous devons conclure un accord, sinon cela va être très traumatisant, très traumatisant", a déclaré le président américain devant des journalistes.

Le Gerald R. Ford est en mer depuis juin 2025. Il était censé opérer en Europe mais a brusquement été transféré dans les Caraïbes en novembre.

Si les déploiements des porte-avions durent généralement neuf mois, il n'est pas rare qu'ils soient prolongés pendant les périodes d'activité militaire accrue des États-Unis.

Les responsables qui ont parlé à Reuters ont déclaré que l'administration avait envisagé d'envoyer un autre porte-avions, le Bush, au Moyen-Orient, mais que celui-ci était en cours de certification et qu'il lui faudrait plus d'un mois pour atteindre la région.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi espérer que Donald Trump créerait les conditions nécessaires pour parvenir à un accord avec l'Iran afin d'éviter une intervention militaire.

La Maison blanche et le Pentagone n'ont pas dans l'immédiat répondu à la demande de commentaires de Reuters.

(Reportage Hyunsu Yim à Barcelona; version française Claude Chendjou et Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

