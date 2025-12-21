Un deuxième club de R1 rejoint les 16es !

Les rennes du Père Noël, on ne sait pas, mais le Rennes de Beye, lui, va bien.

Le Stade rennais a fait respecter la hiérarchie face aux Sables d’Olonne, pensionnaire de N3, en 32 es de finale de la Coupe de France (3-0). Breel Embolo a signé un doublé, d’une frappe du droit puis d’un coup de tête, à la réception d’un centre de Quentin Merlin. Le latéral s’est ensuite mué en buteur au terme d’un contre. En revanche, Le Havre, 15 e de Ligue 1, n’ira pas plus loin. Les Normands ont été cueillis par Amiens, 14 e de Ligue 2, au Stade Océane (0-2). Le HAC avait déjà pris la porte en 32 es de finale l’an dernier, éliminé par le Stade briochin.…

QB pour SOFOOT.com