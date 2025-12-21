 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un deuxième club de R1 rejoint les 16es !
information fournie par So Foot 21/12/2025 à 19:38

Un deuxième club de R1 rejoint les 16es !

Un deuxième club de R1 rejoint les 16es !

Les rennes du Père Noël, on ne sait pas, mais le Rennes de Beye, lui, va bien.

Le Stade rennais a fait respecter la hiérarchie face aux Sables d’Olonne, pensionnaire de N3, en 32 es de finale de la Coupe de France (3-0). Breel Embolo a signé un doublé, d’une frappe du droit puis d’un coup de tête, à la réception d’un centre de Quentin Merlin. Le latéral s’est ensuite mué en buteur au terme d’un contre. En revanche, Le Havre, 15 e de Ligue 1, n’ira pas plus loin. Les Normands ont été cueillis par Amiens, 14 e de Ligue 2, au Stade Océane (0-2). Le HAC avait déjà pris la porte en 32 es de finale l’an dernier, éliminé par le Stade briochin.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Fiorentina a enfin gagné un match !
    La Fiorentina a enfin gagné un match !
    information fournie par So Foot 21.12.2025 20:21 

    Fiorentina 5-1 Udinese Buts : Mandragora (21 e ), Gudmundsson (42 e ), Ndour (45 e +5), Kean (56 e , 68 e ) pour la Fiorentina // Solet (66 e ) pour l’Udinese 210 jours plus tard, la Fiorentina a gagné un match de Serie A.… AC pour SOFOOT.com

  • Olise et Kane continuent de kiffer
    Olise et Kane continuent de kiffer
    information fournie par So Foot 21.12.2025 19:52 

    Heidenheim 0-4 Bayern Buts : Stanišić (15 e ), Olise (32 e ), Díaz (86 e ), Kane (90 e +2) Le Bayern tient à son petit confort.… QB pour SOFOOT.com

  • Aston Villa suit le rythme d'Arsenal et Manchester City
    Aston Villa suit le rythme d'Arsenal et Manchester City
    information fournie par So Foot 21.12.2025 19:45 

    Aston Villa 2-1 Manchester United Buts : Rogers (45 e , 57 e ) pour Aston Villa // Cunha (45 e +3) pour Manchester United Ils sont fous ces Villans.… AC pour SOFOOT.com

  • Un joueur exclu au bout de 17 secondes
    Un joueur exclu au bout de 17 secondes
    information fournie par So Foot 21.12.2025 19:00 

    Dura lex, sed lex. Montreuil (R1) et Chauvigny (N3) s’affrontent en ce moment même pour une place en seizièmes de finale de la Coupe de France . Un match déjà historique puisque l’arbitre a sorti le carton rouge de sa poche alors que le chronomètre affichait… 17 ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank