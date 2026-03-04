 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Guerre au Moyen-Orient: le Medef inquiet mais ne panique pas
information fournie par AFP 04/03/2026 à 18:29

Le président du Medef Patrick Martin, à Paris, le 28 août 2025 ( POOL / Thibaud MORITZ )

Le président du Medef Patrick Martin, à Paris, le 28 août 2025 ( POOL / Thibaud MORITZ )

Le Medef est inquiet des conséquences économiques de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran mais il n'y a "pas de panique", a déclaré mercredi à l'AFP son président, Patrick Martin, lors d'un déplacement à Dax (Landes).

L'impact est pour l'instant "très sectoriel" et concerne notamment les branches consommatrices d'énergie, comme la chimie, la sidérurgie, l'aluminium ou le transport routier, a précisé le président de l'organisation patronale française dans sa première prise de position publique sur la guerre au Moyen-Orient.

Avec un prix du gaz "qui a d'ores et déjà augmenté de plus de 40%, un prix du pétrole qui a augmenté de plus de 20%, ça peut avoir des conséquences directes très lourdes sur les rentabilités de ces entreprises", estime Patrick Martin.

Ces dernières ont néanmoins "des contrats d'approvisionnement à moyen terme, et donc pour la plupart d'entre elles, elles ne devraient pas être immédiatement impactées", a-t-il nuancé.

Le détroit d'Ormuz, dont les Gardiens de la Révolution iraniens ont revendiqué mercredi le "contrôle total", est un point de passage clé du commerce d'hydrocarbures. Un quart du pétrole mondial et un cinquième du gaz naturel liquéfié y transitent.

Si le conflit devait durer, "il toucherait l'ensemble de l'économie" a aussi relevé M. Martin, tout en assurant qu'il y avait de "l'inquiétude mais pas de panique", à ce jour, au sein des entreprises françaises.

Le détournement du trafic maritime, qui doit maintenant passer par le cap de Bonne Espérance, à la pointe de l'Afrique du Sud, "va renchérir un certain nombre d'approvisionnements et va allonger les délais", selon le patron du Medef.

Soucieux de rassurer, il a indiqué être "en contact quotidien avec le gouvernement à différents niveaux", mais a décrit des chefs d'entreprises "tendus". "Cette crise grave se surajoute à la guerre en Ukraine, à des tensions très fortes et très déstabilisantes avec la Chine et son offensive commerciale, ou avec les États-Unis", sur fond de négociations des tarifs douaniers, a-t-il fait valoir.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 18:36

    Rein à taper du medef

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank