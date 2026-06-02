Un des gros joueurs de l'Autriche forfait pour le Mondial
La tuile. L’Autriche devra voyager aux États-Unis sans l’un de ses maîtres à jouer. La Fédération a annoncé que son milieu offensif de 26 ans, Christoph Baumgartner, « souffre d’une blessure musculaire à la cuisse droite » , après un IRM passé ce mardi. Baumi ne pourra donc pas honorer la première participation de sa nation à la Coupe du monde depuis 1998.
💔 Christoph Baumgartner wird dem Nationalteam bei der WM fehlen. ℹ️ Das steht nach der heutigen MRT-Untersuchung fest. Der 26-Jährige zog sich eine Verletzung der Muskulatur im rechten Oberschenkel zu. Wir wünschen dir nur das Beste, Baumi! #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/bEz8g6r1Oo…
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