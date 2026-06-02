L’Afrique du Sud tenue en échec à domicile à 12 contre 11

Non, il n’y a pas d’erreur dans le titre. Vendredi, l’Afrique du Sud n’a pu faire mieux que 0-0 contre le Nicaragua . Un match où elle partait clairement favorite, notamment pendant la minute où 12 de ses joueurs étaient sur le terrain. Une simple erreur d’inattention, sûrement. Ou une nouvelle règle FIFA passée entre deux communiqués.

À la 67 e minute, Hugo Broos, le sélectionneur des Bafana Bafana , procède à plusieurs changements. Sauf qu’au moment de reprendre le jeu, le calcul est assez simple : il n’y a pas onze Sud-Africains sur la pelouse, mais bien douze. Le corps arbitral s’en est finalement rendu compte une minute après la reprise du match.…

MJ pour SOFOOT.com