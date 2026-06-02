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À Plymouth, on vire par e-mail
information fournie par So Foot 02/06/2026 à 18:30

À Plymouth, on vire par e-mail

À Plymouth, on vire par e-mail

Un geste d’une grande classe… Les joueuses de Plymouth, en troisième division anglaise, ont appris une très mauvaise nouvelle… d’une façon plus que sèche . À travers un communiqué, elles expliquent la situation : « Presque toutes les joueuses ont été informées par mail du club qu’elles seront libérées à la fin de leur contrat le mois prochain. »

Une nouvelle qui les laisse dans l’incompréhension alors qu’elles venaient de réaliser une saison plus qu’honorable en terminant deuxièmes de leur championnat et ont même remporté la County Cup.

EM pour SOFOOT.com

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