À Plymouth, on vire par e-mail

Un geste d’une grande classe… Les joueuses de Plymouth, en troisième division anglaise, ont appris une très mauvaise nouvelle… d’une façon plus que sèche . À travers un communiqué, elles expliquent la situation : « Presque toutes les joueuses ont été informées par mail du club qu’elles seront libérées à la fin de leur contrat le mois prochain. »

Une nouvelle qui les laisse dans l’incompréhension alors qu’elles venaient de réaliser une saison plus qu’honorable en terminant deuxièmes de leur championnat et ont même remporté la County Cup. …

EM pour SOFOOT.com