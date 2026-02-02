Un dernier magnifique hommage pour les supporters décédés du PAOK

Un ultime moment de forte émotion pour le football grec. Le stade du PAOK Salonique s’est transformé en un immense nuage de fumigènes à la 27 e minute, en hommage à ses sept supporters décédés.

Ce dimanche soir, en marge de la 19 e journée de la Super League, entre le PAOK et le Panserraikos FC (score final 4-1), le Toumba Stadium toujours touché par le drame, qui avait déjà organisé une cérémonie émouvante jeudi soir , s’est de nouveau embrasée pour soutenir les victimes du terrible accident survenu mercredi soir.…

AR pour SOFOOT.com