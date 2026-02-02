Al-Ittihad tiendrait déjà le remplaçant de Karim Benzema

En voilà un qui ne devrait pas s’accrocher longtemps au Rocher. Al-Ittihad aurait posé 33 millions d’euros sur la table pour s’offrir les services de George Ilenikhena , 19 ans. Le possible futur-ex monégasque, aussi passé par Amiens et l’Antwerp, devrait en effet rejoindre le club saoudien d’ici peu, selon RMC.

